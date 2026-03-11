Избраха Недко Симов за втори мандат начело на прокуратурата в Смолян

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 9 гласа „за" избра Недко Симов за административен ръководител на Окръжна прокуратура - Смолян.

Симов има над 25 години юридически стаж. Професионалният му път започва през 2001 г. като младши прокурор в Районна прокуратура и след това кариерата му се развива изцяло в структурите на държавното обвинение.

Прокурор Симов заявява че решението да кандидатства за втори мандат административен ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян е мотивирано от неговия професионален, административен и житейски опит. Приоритет в работата ще бъде приключването в разумен срок на делата със срок на разследване повече от 3, 4 и 5 години. Според Симов е необходимо да се предприемат по-решителни мерки, насочени към дисциплиниране на вещите лица, както и да продължат усилията за постигане на възможно най-малък процент на оправдателни присъди и върнати дела. Следващата цел е обусловена от понижения процент на разкриване на криминални престъпления през последните три години в съдебния район на Окръжна прокуратура – Смолян. Специално внимание следва да се обърне и на делата, свързани с домашно насилие, както и на тези свързани с употребата и разпространението на наркотични вещества.

Решението на прокурорската колегия към ВСС може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.