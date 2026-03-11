Говорителят на ЦИК: Гаранционният срок на машините за гласуване не е проблем

Подготовката за машинното гласуване за предстоящите избори върви в срок и не се очакват проблеми с устройствата. Гаранционният срок на машините за гласуване е изтекъл, но това не застрашава тяхната функционалност. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева в предаването „Интервюто на деня“ по бТВ.

„Гаранционният срок на едно устройство, както при компютрите и другата техника, е периодът, в който доставчикът или продавачът отговаря за ремонти или замяна на повредени устройства. Всички машини, използвани за изборите, са придобити преди 2021 г., така че гаранцията вече е изтекла. Това обаче не означава, че машините не могат да работят. Държавата поема отговорност за поддръжката и ремонта им за своя сметка, ако се повреди някое устройство. Машините се съхраняват в частни складове и продължават да бъдат използвани, както всяка друга техника, след изтичането на гаранционния срок“, обясни Матева.

„Добре се движим със сроковете. Нормално преди изтичане на сроковете се приемат съответните решения. Предстои да бъде обявена изпълнител на обществената поръчка за машинното гласуване“, посочи Матева. Тя уточни, че машините и софтуерът за гласуване ще бъдат проверени от трите институции за съответствие, а след това ще се инсталират в складове, охранявани денонощно от МВР.

По думите ѝ въпросите около машините, включително коментари, свързани с изказвания на Илън Мъск, са били предимно насочени към Министерството на електронното управление, като повод за обсъждането е изтеглянето на 10 устройства за удостоверяване на съответствието им от Института по метрология и стандартизация.

Матева коментира и организацията на изборните протоколи. „Изборната книга е вече одобрена. Леко разместихме някои колони и графи, за да улесним секционните комисии. Например, поредният номер на партията в бюлетината вече ще се визуализира редом с името ѝ, за да се избегнат грешки“, уточни тя.

Относно опаковките за изборните книжа Матева каза, че са определени различни цветове за различните материали, за да се минимизира рискът от грешки, свързани с липса на бюлетини или други документи в секциите.

Говорителят на ЦИК посочи, че частичното касиране на изборите през октомври 2024 г. се е дължало на липсата на бюлетини за конкретна партия в седем секции, като ЦИК вече е въвела мерки за намаляване на подобни грешки. Сред тях са ограничения при заместване на членове на секционни комисии и преглед на видеозаписи от изборите.

Матева уточни, че ЦИК редовно подава сигнали за нарушения на прокуратурата, включително за дейността на секционни избирателни комисии, но част от производствата остават спрени.