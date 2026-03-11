ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майката на Митко от Цалапица след срещата с министър Дечев: Обеща ни проверка

Димитър Мартинов

Атанаска Бакалова СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Разговаряхме с вътрешния министър Емил Дечев. Поставихме някои въпроси, който ще бъдат проверени и ще ни бъде даден отговор. Той не знаеше много неща за Васил Костадинов (шеф на пловдивската полиция). Това каза майката на убития убития Митко от Цалапица Атанаска Бакалова. Тя и родители на други убити деца днес бяха пред МВР на протест заради връщането на Костадинов начело на ОД на МВР - Пловдив, а Дечев ги прие в кабинета си. 

Министърът ни каза, че се е запознал с освобождаването на Костадинов (през 2023 г) и там няма като причина лошото разследване на убийството на Митко, посочи Бакалова. Сега ще има проверка. "Няма несменяеми хора", посочи Бакалова. "Ще изчакаме да минат проверките и ще видим какво ще се случи“, добави тя. 

Атанаска Бакалова СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

