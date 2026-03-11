Пожар горя в село Марчево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Овладян е пожар, горял в гоцеделчевското село Марчево. Това каза пред БТА кметът на съседното село Огняново Иван Ижбехов.

На място е останала една кола на пожарната.