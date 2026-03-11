ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До 186 евро за член на комисия за вота - поощрения...

Пожар горя в село Марчево

Пожарна

Овладян е пожар, горял в гоцеделчевското село Марчево. Това каза пред БТА кметът на съседното село Огняново Иван Ижбехов.

На място е останала една кола на пожарната. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пожарна

