ЦИК предлага на Илияна Йотова да насрочи частичен избор за кмет на столичния район „Средец“

Централната избирателна комисия (ЦИК) предлага на президента Илияна Йотова да насрочи частичен избор за кмет на столичния район „Средец“. Това се посочва в решение на комисията, публикувано на сайта ѝ.

Предложението е направено след уведомление от Общинската избирателна комисия (ОИК) – Столична община, че с решение от 19 февруари 2026 г. е обявено предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на район „Средец“ Трайчо Трайков. Основанието е подадено от него заявление за прекратяване на мандата във връзка с избирането му за служебен министър на енергетиката в състава на Министерския съвет.

Към изпратената до ЦИК преписка са приложени решението на ОИК – Столична община и протокол от заседанието на комисията.

След преглед на документите Централната избирателна комисия е приела, че са представени необходимите доказателства съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, които установяват предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета и необходимостта от произвеждане на частичен избор за кмет на район „Средец“.

На това основание ЦИК предлага на държавния глава да насрочи частичния избор, пише БТА.

Служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров встъпи в длъжност на 19 февруари. След полагането на клетва в Народното събрание, в Министерския съвет се състоя церемония по предаване и приемане на властта.