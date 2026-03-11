ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До 186 евро за член на комисия за вота - поощрения...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22453304 www.24chasa.bg

ЦИК предлага на Илияна Йотова да насрочи частичен избор за кмет на столичния район „Средец“

3300
ЦИК КАДЪР: Фейсбук

Централната избирателна комисия (ЦИК) предлага на президента Илияна Йотова да насрочи частичен избор за кмет на столичния район „Средец“. Това се посочва в решение на комисията, публикувано на сайта ѝ. 

Предложението е направено след уведомление от Общинската избирателна комисия (ОИК) – Столична община, че с решение от 19 февруари 2026 г. е обявено предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на район „Средец“ Трайчо Трайков. Основанието е подадено от него заявление за прекратяване на мандата във връзка с избирането му за служебен министър на енергетиката в състава на Министерския съвет.

Към изпратената до ЦИК преписка са приложени решението на ОИК – Столична община и протокол от заседанието на комисията.

След преглед на документите Централната избирателна комисия е приела, че са представени необходимите доказателства съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, които установяват предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета и необходимостта от произвеждане на частичен избор за кмет на район „Средец“.

На това основание ЦИК предлага на държавния глава да насрочи частичния избор, пише БТА. 

Служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров встъпи в длъжност на 19 февруари. След полагането на клетва в Народното събрание, в Министерския съвет се състоя церемония по предаване и приемане на властта. 

ЦИК КАДЪР: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)