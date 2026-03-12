ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стар познайник на полицията открадна пенсията на 96-годишен

Апаш открадна пенсията на 96-годишен мъж. Случката се разиграва преди няколко дни в София, съобщава bTV.

Във вторник Иван Саботинов отива да си вземе пенсията. Но е ограбен.

"Взех своя пенсия. И си тръгнах с трамвая. Обаче пред дома ме чака крадец. Бутна ме, бръкна в джоба и взе парите. Не, не пострадах. Комшийката веднага подала сигнал. Полицията дойде много бързо. 1400 лева беше пенсията", каза 96-годишният мъж.

Вече има установен извършител.

"Полицията за под 24 часа го откри. Това връща вярата в морала в институциите", каза внукът на 96-годишният мъж.

"Познат е на полицията. Има дълго досие при нас", обясниха от полицията за крадеца.

