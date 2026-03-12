ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще пр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22453904 www.24chasa.bg

Делян Пеевски: Кметът Терзиев иска да заграби десетки имоти в София

4600
Делян Пеевски

Столичният кмет Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ-СС са подготвили схема за придобиването на държавни имоти в София. Става дума за повече от 20 апетитни имота, в скъпи и атрактивни квартали, общо над 1300 дка, което прави повече от един квадратен километър държавна земя в София! И искат да им бъдат харизани от кого - разбира се от техните съпартийци от служебния кабинет. Това пише в своя позиция лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Ето и цялата позиция:

Столичният кмет Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ-СС са подготвили схема за придобиването на държавни имоти в София. Става дума за повече от 20 апетитни имота, в скъпи и атрактивни квартали, общо над 1300 дка, което прави повече от един квадратен километър държавна земя в София! И искат да им бъдат харизани от кого - разбира се от техните съпартийци от служебния кабинет.

Кметът Терзиев, който постави абсолютен рекорд за некадърно и вредно управление се огледа в имотите на софиянци! Това е моделът "ПП-Петрохан"! От началото на мандата му София се превърна в най-мръсната столица в ЕС, има огромни нерешени проблеми с инфраструктура, недостиг детски градини и ясли, презастрояване, мръсен въздух и транспортни проблеми.

Но кметът има неутолим апетит за имотни схеми!

Но тъй като държавните имоти в столицата са национален ресурс, решенията за тях трябва да се вземат прозрачно, от редовна власт и с пълна политическа отговорност. Затова ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе предложение в Народното събрание за налагането на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство.

По Конституция служебният кабинет има една основна политическа отговорност и задължение - осигуряването на условия за провеждането на честни избори, а от назначаването си до днес - за две седмици кабинетът "Йотова-Сорос-Петрохан" действа като шпицкоманда - реваншистки с поголовна чистка и уволнения във всички държавни структури.

С мораториума ще се обуздаят апетитите за плячкосването на ценен държавен ресурс и да бъдат защитени интересите на хората.

Делян Пеевски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)