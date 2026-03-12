Гръцкият военен министър е на посещение у нас, предстоят тренировъчни полети с F-16

Министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас ще посети България днес по покана на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов. Министрите и водените от тях делегации ще обсъдят актуални въпроси в сферата на сигурността и отбраната, съобщиха от пресцентъра на ведомството, пише БТА.

Миналата седмица Гърция увери България, че ще окаже помощ за противоракетната защита на страната ни със средства за противовъздушна отбрана и военен персонал. От военното ни министерство обясниха, че в зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", която ще осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 ще подсилват защитата на въздушното пространство на България. Двама гръцки офицери от Военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.

Гръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" е вече в дежурство, имаме пълно прикритие, заяви Атанас Запрянов. Нашите войски за противовъздушна отбрана са много добре подготвени и те също участват, заяви Запрянов. Той допълни, че това не се прави, защото има директна военна заплаха за България. Длъжни сме да вземем мерки и за потенциални заплахи, обясни министърът.

Гърция оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март.

Атанас Запрянов и Никос Дендиас ще направят съвместно изявление пред медии по-късно през деня. Българският военен министър съобщи вчера, че Дендиас ще се срещне и със служебния премиер Андрей Гюров.

Министерство на отбраната:

Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни ще се проведат във въздушното пространство на Република България. Със заповед на министъра на отбраната Атанас Запрянов от 12 март 2026 г. е разрешено преминаването през и пребиваването на територията на Република България на два самолета F-16 от гръцките ВВС с екипажи и щатно въоръжение и при нужда до 50 военнослужещи за обслужване на самолетите. Заповедта е издадена в изпълнение на законовите разпоредби, съобразно които министърът на отбраната е уведомил и съответните компетентни държавни органи.

Съвместните полети на българските и гръцките ВВС ще се провеждат за целите на усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство. Те не са свързани с провеждането на военни операции или подготвителни действия за такива.