Антон Станков: Подозирам, че в случая "Петрохан" има и седми човек, който не е жив и няма да го намерят

Според мен, има и седми човек, замесен в случая "Петрохан". Който не е жив и няма да го намерят. Някой извършител на тези убийства. Това са ми подозренията.

Това каза в ефира на bTV Антон Станков, бивш министър на правосъдието.

Информацията за "Петрохан" е правилно изнесена, с оглед на общественото очакване, добави още той.

Аз нямам такива съмнения. За мен всичко е ясно, каза пък Людмил Рангелов, адвокат и бивш следовател.

Според Антон Станков се очертава една дълбока пропаст в момента между съда и прокуратурата. "Тази пропаст поставя един остър политически въпрос къде е мястото на прокуратурата и дали тя трябва да продължи да бъде част от съдебната власт или да премине в изпълнителната власт", посочи бившият правосъден министър.

Той смята, че проблемът в съдебната система може да бъде решен с избора на нов висш съдебен съвет.

Всичко започна от дълбоката парламентарна криза, в която бяхме изпаднали. Първо - трябва да има избор на нов висш съдебен съвет", каза Станков.

"Вече падна авторитета на правосъдието. А когато то не работи добре, всички граждани страдат. Има и конкретно пострадали", добави Рангелов.