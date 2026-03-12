ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Антон Станков: Подозирам, че в случая "Петрохан" има и седми човек, който не е жив и няма да го намерят

Бившият правосъден министър Антон Станков СНИМКА: Румяна Тонева

Според мен, има и седми човек, замесен в случая "Петрохан". Който не е жив и няма да го намерят. Някой извършител на тези убийства. Това са ми подозренията.

Това каза в ефира на bTV Антон Станков, бивш министър на правосъдието.

Информацията за "Петрохан" е правилно изнесена, с оглед на общественото очакване, добави още той.

Аз нямам такива съмнения. За мен всичко е ясно, каза пък Людмил Рангелов, адвокат и бивш следовател.

Според Антон Станков се очертава една дълбока пропаст в момента между съда и прокуратурата. "Тази пропаст поставя един остър политически въпрос къде е мястото на прокуратурата и дали тя трябва да продължи да бъде част от съдебната власт или да премине в изпълнителната власт", посочи бившият правосъден министър.

Той смята, че проблемът в съдебната система може да бъде решен с избора на нов висш съдебен съвет. 

Всичко започна от дълбоката парламентарна криза, в която бяхме изпаднали. Първо - трябва да има избор на нов висш съдебен съвет", каза Станков.

"Вече падна авторитета на правосъдието. А когато то не работи добре, всички граждани страдат. Има и конкретно пострадали", добави Рангелов.

