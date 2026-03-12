Хасан Адемов: Кметове натискат хората на топъл обяд или с личен асистент да гласуват по определен начин

От другата седмица започва раздаването на хранителните пакети с 11 продукта. 531 хил. домакинства имат право на тях. Министерството щяло да контролира процеса, за да не се възползват местни кметове

Основната цел, поставена пред всички министерства в служебното правителство, е честността на изборния процес. За първи път социалното министерство се фокусира върху тази тема. Реалности, които се случват почти на всички избори, са следните: Има списъци за топъл обяд. когато местни авторитети натиснат директора на "Социално подпомагане", той привиква хората и казва: Ако не гласуваш по определен начин, няма топъл обяд. Такъв случай има в Благоевград и след няколко часа ще бъда там.

Това обяви по Нова тв социалният министър Хасан Адемов.

По думите му много лесно уязвимите групи се поддавали. Други програми, които се използвали и също били засегнати, били "Домашен помощник" и "Личен асистент". Но нямало как да ги преброят.

По отношение на сигнала за Благоевград каза, че трябвало първо да се провери. Адемов посочи, че разчитали на българските граждани и на структурите на социалното министерство. То щяло да застане зад своите служители. В министерството имало Инспекторат и начин да се провери всеки един от сигналите. Но по-важният въпрос бил, че когато тази тема е издигната на високо ниво, всички структури трябвало да реагират. Утре той щял да бъде във Велико Търново.

Друга услуга използвана по този начин била "Дом за възрастни хора". Адемов щял да отиде днес в един такъв дом и да попита възрастните хора: Има ли някой, който им е събирал личните карти? Ставало така - местният кмет иска определен брой гласове, и възрастните хора отивали и гласували под строй. Той подчерта, че фокусът не бил само върху ДПС, а върху всички политически партии. Но това ставало в по-малките населени места. Министърът посочи, че механизмите били многобройни.

По отношение на подвижните урни обяви, че от Националния съвет на хората с увреждания им казали, че искат общините да им осигури транспорт.

Д-р Адемов съобщи още, че от следващата седмица ще се дават хранителни пакети. 531 хил. домакинства имали право на тях. В пакети влизали 11 основни храни - захар, брашно, олио. Един пакет тежал 11 килограма. БЧК реализира раздаването на хранителните продукти. Но на всички места щяло да има представители на социалното министерство, защото местните кметове можели да кажат: Ако не гласувате за определена партия, няма да има пакет.

Министърът обясни още, че екипът на социалното ведомство бил разработил законопроект, според който да се разшири и регламентира кръгът на лицата, освен пенсионерите, които имат нужда от подкрепа - трайно безработни и т.н.

"Приключи времето пред асансьора на пленарната зала да се раздават публични финанси", каза още Адемов. Той допълни още, че 1 606 000 пенсионери, или 80 % от всички, ще получат подкрепа. В момента се обсъждала, и до края на месеца щяла да бъде внесена Наредбата за енергийната бедност.