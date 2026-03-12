ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ранени са 17 души при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Ранени са 17 души при пътни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.  Произшествията за изминалите 24 часа са 12.

В София са регистрирани 29 леки произшествия и три тежки, при които има трима ранени, пише БТА.

От началото на месеца са станали 151 произшествия с десет загинали и 186 ранени. От началото на годината катастрофите са 956, загинали са 69, а пострадали – 1193. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. не се отчита разлика в загиналите участници в движението по пътищата.

