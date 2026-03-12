ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22454271 www.24chasa.bg

Потушени са 98 пожара в страната през изминалото денонощие, един човек е пострадал

1356
Пожарна Снимка: Архив

Пожарните екипи са реагирали на 126 сигнала за произшествия и са потушили 98 пожара в страната през изминалото денонощие. Пострадал е един човек, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, пише БТА.

Пострадалият гражданин е опитал да гаси горящ автомобил в Русе, вследствие на което е получил изгаряния. Във Варна през изминалото денонощие пет души са евакуирани от жилищна кооперация поради установено силно задимяване в сградата.

С материални щети са възникнали 21 пожара, от които 11 в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 77 пожара.

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции. От тях две са били при катастрофи, а 19 - при оказване на техническа помощ.

Шест лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.

Пожарна

