ЧСУ „ДРУЖБА“ – София е дългосрочна инвестиция в знанията, щастието и бъдещето на децата. В частното училище вече повече от 25 години успешно се съчетават приятелската среда и качествено образование за учениците, което им гарантира стабилна основа при бъдещата им реализация и следването им във водещи униерситети в чужбина и в страната.

В частния образователен комплекс всеки ученик идва с желание и усмивка, а учебният ден завършва с удовлетворение и чувство за принадлежност.

Образователният процес следва учебната програма на Министерство на образованието и науката (МОН) и обхваща периода от 1. до 12. клас. В частния комплекс се помещава и Частна детска градина „Дружба“, сертифицирана от МОН, която предлага грижа за деца от 1 до 4-та група. За удобство и спокойствие на учениците началният етап се обучава в отделна сграда, а прогимназията и гимназията разполагат със собствен модерен корпус. След 8. клас обучението продължава в профил „Чужди езици“ – първият чужд език е английски, а като избираеми още от 5. клас са испански или немски. В обучението участват и преподаватели -носители на езика, което допринася за високо ниво на подготовка.

Училището е иновативно, с одобрен проект от образователното министерство за изграждане на характер – преди началото на всяка една учебна година родителите избират основни добродетели, които желаят децата им да научат по нови и разнообразни начини – чрез проекти, чрез разиграване на различни ситуации и чрез интегрирането им в образователния процес.

Светла Стефанова, директор на ЧСУ "ДРУЖБА"

Учителският колектив съчетава опита на утвърдени преподаватели с енергията на млади и мотивирани специалисти. В обучението се прилагат съвременни методологии – проектно-базирано учене, STEM и STEAM подходи, бинарни уроци, учене чрез игра и работа в зелени класни стаи. Тези методики стимулират критичното мислене, любознателността и практическото приложение на знанията и решаването на проблеми.

Училищният живот е динамичен и изпълнен със събития – състезания, благотворителни инициативи, конкурси, екскурзии и образователни пътувания. Училището предлага и много събития за своите родители - това е едно от училищата в България с много сплотена училищна общност. Доказателство за това е Allumni клубът в училището, който се събира всяка една година, а за всеки отделен випуск се организират специални събирания.

Директорът на училището Светла Стефанова също е възпитаник на институцията – ярко доказателство за устойчивата връзка между поколенията. В училището преподават и учители, които преди това са завършили ЧСУ „ДРУЖБА“ – София. Институцията е част от международната образователна мрежа Lumina Educational Institutions, чиито ученици продължават обучението си в едни от най-престижните университети в света. В училището постоянно се организират различни беседи за нашите ученици – бивши възпитаници разказват за професиите си; различни експерти разговарят с тях по различни теми, полезни за тяхното развитие. Кариерният консултант в училището е един от най-важните координатори, който подпомага развитието на възпитаниците и им помага да изберат най-добрата възможност за тяхното развитие.

Материалната база на училището обхваща внушителните 23 000 кв. м. и предлага модерна образователна среда. Кампусът се намира в непосредствена близост до метростанция и спирки на градския транспорт, а за семействата е осигурен и училищен транспорт. В кампуса има охрана, видеонаблюдение, два паркинга за родителите и много зелени пространства. И ако това не е достатъчно е помислено и за още една особеност – училището разполога с общежитие за учениците от гимназията, за които се грижат възпитатели от училището.

ЧСУ „ДРУЖБА“ – София не е просто училище. То е дългосрочна инвестиция в знанието, увереността и щастието на всяко дете.