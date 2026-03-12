Избраха единодушно Мария Караджова за шеф на съда в Асеновград, ще го ръководи втори мандат

Изтъкна като проблем липсата на достатъчно работни помещения
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Мария Караджова за втори мандат начело на Районния съд в Асеновград. Тя беше единствен кандидат.
Караджова има над 24 години юридически стаж, протекъл изцяло в този съд. Започва работа като редови магистрат през 2001 г, през 2015-а става зам.-председател, а 5 години става и ръководител, първоначално като изпълняващ длъжността.
Като проблем в работата на съда тя посочи недостатъчния брой работни помещения, който ще бъде преодолян с преместването на Районния съд в Асеновград в предоставената му нова административна сграда.
Подкрепа за съдия Караджова заявиха Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска - членове на ВСС, като посочиха, че кандидатурата ѝ отговаря на законовите изисквания - тя е съдия с дългогодишна кариера, с доказани професионални и етични качества.