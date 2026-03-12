ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран потвърди: Моджтаба Хаменей е ранен, но се чув...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22454397 www.24chasa.bg

Избраха единодушно Мария Караджова за шеф на съда в Асеновград, ще го ръководи втори мандат

24 часа Пловдив онлайн

1904
Мария Караджова при встъпването си в длъжност преди 5 години.

Изтъкна като проблем липсата на достатъчно работни помещения

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Мария Караджова за втори мандат начело на Районния съд в Асеновград. Тя беше единствен кандидат. 

Караджова има над 24 години юридически стаж, протекъл изцяло в този съд. Започва работа като редови магистрат през 2001 г, през 2015-а става зам.-председател, а 5 години става и ръководител, първоначално като изпълняващ длъжността. 

Като проблем в работата на съда тя посочи недостатъчния брой работни помещения, който ще бъде преодолян с преместването на Районния съд в Асеновград в предоставената му нова административна сграда. 

Подкрепа за съдия Караджова заявиха Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска - членове на ВСС, като посочиха, че кандидатурата ѝ отговаря на законовите изисквания - тя е съдия с дългогодишна кариера, с доказани професионални и етични качества. 

Мария Караджова при встъпването си в длъжност преди 5 години.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание