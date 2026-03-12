Избраха единодушно Мария Караджова за шеф на съда в Асеновград, ще го ръководи втори мандат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изтъкна като проблем липсата на достатъчно работни помещения

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Мария Караджова за втори мандат начело на Районния съд в Асеновград. Тя беше единствен кандидат.

Караджова има над 24 години юридически стаж, протекъл изцяло в този съд. Започва работа като редови магистрат през 2001 г, през 2015-а става зам.-председател, а 5 години става и ръководител, първоначално като изпълняващ длъжността.

Като проблем в работата на съда тя посочи недостатъчния брой работни помещения, който ще бъде преодолян с преместването на Районния съд в Асеновград в предоставената му нова административна сграда.

Подкрепа за съдия Караджова заявиха Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска - членове на ВСС, като посочиха, че кандидатурата ѝ отговаря на законовите изисквания - тя е съдия с дългогодишна кариера, с доказани професионални и етични качества.