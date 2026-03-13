"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специална среща с представител на един от водещите университети за обучение по икономика, бизнес науки и право в Европа!

Нидерландия е една от най-предпочитаните дестинации за обучение в Европа. В нидерландските университети учат над 120 000 международни студенти, а България вече е сред десетте държави с най-много студенти там.

Едно от учебните заведения, които будят сериозен интерес сред кандидат-студентите, е Tilburg University – престижен научно-изследователски университет с над 19 000 студенти от цял свят.

Представител на Tilburg University ще се срещне с кандидат-студенти и техните родители, за да представи възможностите за обучение и програмите на английски език, които предлага престижната институция.

Кога и къде?

София - 19 март, 18:30 ч., хотел „Милениум“

Участието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация

Tilburg University – европейски университет с международна репутация

Tilburg University е един от водещите европейски университети в областта на: икономика, бизнес науки, право и психология.

Университетът е сред лидерите в световните класации за висше образование:

№1 в Нидерландия по Economics & Econometrics (QS by Subject 2025)

№2 в Нидерландия в областта на Finance (Shanghai Global Ranking of Academic Subjects)

#35 в света по право (Times Higher Education 2026)

Top-50 в света по Business & Economics (Times Higher Education 2026)

6 дисциплини в световния Top-100 (QS World University Rankings by Subject 2025): Psychology (#51), Economics & Econometrics (#52), Accounting & Finance (#62), Marketing (#65), Business & Management Studies (#96), Law (#100)

Разнообразие от програми на английски език:

Сред най-предпочитаните бакалавърски специалности на английски език са: Global Law, Economics, Psychology, International Business Administration, Entrepreneurship and Business Innovation, Data Science, Human Resources.

На магистърско ниво университетът предлага над 50 програми в направления като: икономика и мениджмънт, право, публична администрация, социални науки, комуникации, анализ на данни и др.

Зелен кампус с модерна база:

Кампусът на Tilburg University е компактен и разположен до голям парк, като всички учебни и социални пространства са на пешеходно разстояние. Университетът предлага модерни учебни зали, библиотеки, изследователски центрове и спортни съоръжения. Всеки, който желае да научи повече за обучението в Нидерландия и възможностите, които предлага Tilburg University, може да присъства на предстоящата среща в София безплатно.

