Почерпен шофьор заряза колата си и опита да избяга на полицаи

Водач, употребил алкохол е опитал да осуети полицейска проверка. Вчера минути след полунощ в с. Беброво служители на РУ – Елена са предприели проверка на лек автомобил. При подаден светлинен и звуков сигнал водачът спрял автомобил, излязъл от него и побягнал.

След многократни разпореждания да преустанови бягството си мъжът е спрян и задържан. Той е 26-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,03 промила.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Съставен му е акт. Срещу него е започнато бързо производство за неизпълнение на полицейско разпореждане.