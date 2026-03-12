ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васил Терзиев към Делян Пеевски за имотите: Алчна кокошка, просо сънува.

Васил Терзиев

"Алчна кокошка, просо сънува". С тези думи се обърна кметът на София Васил Терзиев към лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски по повод придобиването на имоти в София.

"Как можело Столична Община да поиска имоти за детски градини, парк и култура? Това искаме за София, вместо пустеещи и рушащи се сгради. Недопустимо?", пише столичния кмет, като допълва, че "който цял живот се занимава със схеми, навсякъде му се привиждат схеми, защото той друго не знае".

"С интерес ще наблюдавам обаче кои общински съветници ще гласуват днес "ЗА" това София да има шанс да вземе тези имоти за детски градини, парк и култура. Надявам се на заседанието днес всички мои доклади и сходни, внесени от различни общински съветници, да получат подкрепа - това е важното за София, а не изказванията на хора, които нямат нищо общо с управлението а града", пише още Васил Терзиев.

Васил Терзиев

Алчна кокошка, просо сънува. Как можело Столична Община да поиска имоти за детски градини, парк и култура? Това искаме...

Posted by Васил Терзиев on Thursday 12 March 2026

