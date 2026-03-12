ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22455018 www.24chasa.bg

Двама младежи хванати с марихуана в кола

Тони Маскръчка

1488
Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Двама младежи са хванати с наркотици докато пътуват с лек автомобил. Около 22:00 часа в сряда в с. Баня, общ. Разлог, от полицейски служители на РУ-Разлог е спрян лек автомобил „Фолксваген Голф". В хода на извършената проверка на автомобила и намиращите се в него лица, у 19-годишен младеж от с. Баня е открита около 1,9 грама марихуана, а у 18-годишен пътник в него от гр. Разлог – мелничка за тютюневи изделия, съдържаща около 0,7 грама марихуана.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа и е уведомена компетентната прокуратура.

Полиция

