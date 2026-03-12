ДПС иска от правителството компенсации за повишените цени на горивата

ДПС настоява държавата да компенсира хората и бизнеса за повишаващите се цени на горивата заради нарушените доставки вследствие на войната в Близкия изток.

От движението са внесли проект на решение за задължаване на правителството да предприеме мерки за компенсиране. В него те изискват кабинета да подпомогне транспортния бизнес, градския транспорт, болници, училища, градини и ясли и земеделски производители.

ДПС предлагат да се създаде фонд "Енергийно подпомагане на предприятията и домакинствата" към Министерството на финансите, който да администрира и изплаща компенсациите. Средствата в него ще идват от допълнителните приходи в държавния бюджет от ДДС заради скока на цените на суровия петрол сорт брент и втечнения природен газ. За база при определяне на допълнителните приходи от ДДС ще се приема средната борсова цена на петрол и газ за месеца преди началото на войната, започнала в края на февруари, съпоставена с настоящата средна цена. Предлагат и възможност фонда да се финансира и от ББР "или други източници", т.е. бюджета или заеми.

"Бизнесът търпи вече сериозни щети, особено транспортният, хората също. Предвидили сме да се създаде фонд като средствата за него се събират от повишеното ДДС вследствие на повишената цена на суровия петрол и природния газ, т.е. средствата за компенсации ще бъдат практически неутрални за разходната част на бюджета, защото приходите идват от увеличението на ДДС", обясни депутатът Йордан Цонев.

Ако предложението на ДПС бъде прието в парламента, правителството ще е задължено да вземе мерки.