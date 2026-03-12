Иззеха над 3200 флакона с райски газ в склад в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екипи от служители на криминална и икономическа полиция при ОДМВР-Пазарджик иззеха огромно количество флакони с райски газ. По време на акцията вчера полицаите проверили складово помещение стопанисвано от 55-годишен пазарджиклия. Извършена е и проверка на паркиран пред сградата лекотоварен автомобил «Ситроен», собственост на 24-годишния му син.

Така органите на реда открили общо 3294 флакона съдържащи диазотен оксид /райски газ/. Притежателят им не могъл да представи пред проверяващите необходимите документи за произхода на намереното вещество. По случая е образувана преписка.