Иззеха над 3200 флакона с райски газ в склад в Пазарджик

Диана Варникова

Иззетите флакони с райски газ

Екипи от служители на криминална и икономическа полиция при ОДМВР-Пазарджик иззеха огромно количество флакони с райски газ. По време на акцията вчера полицаите проверили складово помещение стопанисвано от 55-годишен пазарджиклия. Извършена е и проверка на паркиран пред сградата лекотоварен автомобил «Ситроен», собственост на 24-годишния му син.

Така органите на реда открили общо 3294 флакона съдържащи диазотен оксид /райски газ/. Притежателят им не могъл да представи пред проверяващите необходимите документи за произхода на намереното вещество. По случая е образувана преписка.

