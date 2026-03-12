12 души са задържани при спецакция в Пазарджишко

Дванадесет души са били задържани за срок от 24 часа при мащабна специализирана полицейска операция в Пазарджишко. Тя се проведе по разпореждане на директорът на ОДМВР-Пазарджик старши комисар Сълко Литов, съобщи говорителят на местната полицейска дирекция Мирослав Стоянов.

Полицейските действия бяха насочени към активно противодействие на битовата престъпност, притежанието на наркотични вещества, засилен контрол над участниците в движението по пътищата. В акцията взеха участие близо 170 полицейски служители от структури на областната дирекция, районните управления в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Велинград и Септември. Извършени са проверки на 1730 моторни превозни средства и на 1993 лица. За установени нарушения са съставени общо 51 акта и 434 фиша. Разкрити са 19 престъпления, за срок до 24 часа са задържани 12 лица. Всички образувани досъдебни производства са под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик. В проверките са взели участие и представители на други държавни органи – Регионална дирекция по горите, РИОСВ, държавни горски стопанства.

Установени са 6 случая на притежание на наркотични вещества, като при повечето са иззети различни разфасовки синтетичен канабиноид. В гр. Септември е задържано лице с неголямо количество фентанил. В Пазарджик и Батак са иззети общо 286 артикула носещи логото на известни търговски марки. С тях е извършвана търговска дейност без съгласието на притежателя на изключителните права на въпросните марки. Установени са два случая на незаконно присъединяване към водопреносната мрежа, а в други два е констатирано съхранение на незаконно добита дървесина за огрев. Един водач е задържан за шофиране под въздействието на наркотици а друг под въздействието на алкохол с концентрация над 1.2 промила.