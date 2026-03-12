Бонусите за Великден и Коледа да са за всички бедни, но сумата да се определя всяка година

Ще се отпускат през март и декември

Това са около половин милион души

Проверки няма да се правят, защото те вече са минали такива от Агенцията за социално подпомагане

Добавка за Коледа и Великден да се получава от всички бедни българи, а не само от пенсионерите. Тя ще се плаща два пъти в годината през март и декември. Сумата ще се определя всяка година с бюджета, но не може да е по-малка от предишната. Това предложение внесоха депутати от ГЕРБ само ден след като правителството реши да отпусне по 50 евро за празника на хората с пенсии до линията на бедност - 390, 63 евро. По 20 евро ще получат хората с пенсии между 380,63 и 620,20 евро. Това са общо 1,6 млн. пенсионери.

Председателката на социалната комисия в парламента Деница Сачева поиска от предишният ресорен министър Борислав Гуцанов да направи изчисления и предложения помощите да са за всички. Днес тя и колегите ѝ са внесли предложенията.

Кой ще получава помощи според предложените промени в Кодекса за социално подпомагане:

Хората, които получават месечни или целеви социални помощи

Младежи от 18 до 21 г., които са ползвали социална или интегрирана услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път

Хората, които получават енергийни помощи

Хората, които получават месечни помощи за дете с трайно увреждане

Хората, които получават месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

Деца, настанени при близки, роднини или в приемни семейства;

Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, които са подпомагани от Агенцията за социално подпомагане

Предварителните разчети показват, че това са около 507 хил. души. защита на уязвимите групи от населението. "Регламентирането на този вид целева социална помощ в Закона за социално подпомагане е мярка, която ще засили доверието на гражданите в институциите и ще подобри ситуацията им по празниците чрез регулярна държавна подкрепа в дългосрочен план", пише в мотивите към промените.

По данни на НОИ през 2024 г. на средно

432 401 пенсионери двукратно е изплатена сума в общ размер на 200 лв. за тези от тях, чийто размер на пенсията е бил до 526 лв. Изплатените средства са 87 100 000 лв.

През 2025 г. на средно 611 500 пенсионери двукратно е изплатена сума в общ размер на 170 лв. за тези от тях, чиито размер е до 638 лв. Изплатените средства са 98 720 000 лв.