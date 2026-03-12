ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Намериха тяло на бебе на сметище в Сливен

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22455357 www.24chasa.bg

На първо четене: държавата ще отнема колите на каналджиите

Весела Бачева

[email protected]

2692
Шефката на правната комисия Ана Александрова Снимка: Велислав Николов

Държавата ще отнема колите на каналджиите, прие на първо четене парламентът по предложение на Министерския съвет.

Ако бежанците са преведени през страната с кола или бус, то той ще се отнема в полза на държавата, ако е собственост на каналджията. А ако не е, то трафикантът ще трябва да плати стойността му.

Колите на пияните и дрогираните шофьори ще продължат да бъдат отнемани, а ако не са техни - виновните ще плащат стойността им на държавата.

Днес депутатите приеха общо четири проекта за промени на Наказателния кодекс на първо четене. Друг от тези проекти е на ДПС, които предлагат по-строги наказания за разврат. За блудство с непълнолетно, което проституира, наказанието се вдига от "до три години" на една до три години затвор. За склоняване към проституция също ще се присъждат от една до три години затвор, както и глоба от хиляда до 10 хил. лева. (от 511 до 5113 евро).

За секс с малолетно от същия пол наказанието ще е от три до десет години затвор. От 1 до 5 г. ще се лежи за разпространяване на порно, ще има и глоба от хиляда до 10 хил. лева.

Шефката на правната комисия Ана Александрова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание