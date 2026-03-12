На първо четене: държавата ще отнема колите на каналджиите

Държавата ще отнема колите на каналджиите, прие на първо четене парламентът по предложение на Министерския съвет.

Ако бежанците са преведени през страната с кола или бус, то той ще се отнема в полза на държавата, ако е собственост на каналджията. А ако не е, то трафикантът ще трябва да плати стойността му.

Колите на пияните и дрогираните шофьори ще продължат да бъдат отнемани, а ако не са техни - виновните ще плащат стойността им на държавата.

Днес депутатите приеха общо четири проекта за промени на Наказателния кодекс на първо четене. Друг от тези проекти е на ДПС, които предлагат по-строги наказания за разврат. За блудство с непълнолетно, което проституира, наказанието се вдига от "до три години" на една до три години затвор. За склоняване към проституция също ще се присъждат от една до три години затвор, както и глоба от хиляда до 10 хил. лева. (от 511 до 5113 евро).

За секс с малолетно от същия пол наказанието ще е от три до десет години затвор. От 1 до 5 г. ще се лежи за разпространяване на порно, ще има и глоба от хиляда до 10 хил. лева.