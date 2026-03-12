Окончателно: Вече ще глобяват с до 2000 евро за дискриминация

Членовете на Комисията за защита от дискриминация няма да носят наказателна и гражданска отговорност за служебната си дейност, освен при умишлено престъпление

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за защита от дискриминация. С тях се изменя размерът на глобите за извършена дискриминация, когато виновният не подлежи на по-тежко наказание. Досега санкциите бяха от 500 до 2000 лв., а с промените вече са 500 до 2000 евро, решиха депутатите.

Друга важна промяна е, че членовете на Комисията за защита от дискриминация вече няма да носят наказателна и гражданска отговорност за служебната си дейност, освен ако не става въпрос за умишлено престъпление.

Промените в закона бяха внесени от правителството на Росен Желязков и бяха приети на първо четене в средата на февруари.

С тях се цели независимостта и свободата от външно влияние на членовете на КЗД, се посочва в мотивите на вносителя. Към настоящия момент в националното ни законодателство не е предвидена изрична разпоредба за независимост на членовете на КЗД при изпълнението на служебните им задължения. Това дава възможност да бъде атакувана независимостта на самия орган и на членовете на КЗД персонално, се посочва още в аргументите.

Образуваните наказателни дела от частен характер срещу членове на КЗД във връзка с произнесени от тях решения, с които страната в производството не е съгласна, водят до невъзможност за формиране на заседателен състав в случаите на оплаквания за множествена дискриминация и са пречка за упражняване правомощията на комисията. Въвеждането на предварително получено съгласие на лицето за участието от негово име на КЗД в съдебни производства е пряко изискване, постановено в директивите и гарантира, че органът участва в съдебни производства от името на жертвата само с нейното одобрение.

По текстовете нямаше дебат в пленарната зала и те бяха приети набързо на второ четене.