39-годишна се напи и падна с колата си в изкоп на "Рогошко шосе" в Пловдив

От началото на седмицата в града и региона са задържани 7 души за шофиране с алкохол или дрога

Лек автомобил пропадна в изкопна яма на "Рогошко шосе" в Пловдив и изпратените на мястото полицаи от Трето РУ установили, че зад волана е 39-годишна жена, употребила спиртни напитки.

Общо седем водачи са били задържани при осъществения пътен контрол от началото на седмицата в Пловдив и областта, съобщават от полицията. Бързи производства са започнати срещу шестима мъже и две жени, като в шест от случаите са били иззети управляваните моторни превозни средства. В ареста на Първо РУ попаднали пловдивчани на 50 и 23 години, шофирали в район „Южен" съответно под въздействие на алкохол и на наркотични вещества. Пиян, със стойност над допустимото, бил и 25-годишен водач, хванат от патрул на Второ РУ на ул. „Гладстон". Дрегерът реагирал положително и при друг 51-годишен участник в катастрофа с материални щети, отработена от екип на РУ-Труд в индустриалната зона на село Радиново, както и при 44-годишен, засечен с колата си по Карловско шосе. Междувременно 40-годишна дрогирана шофьорка била задържана от служителите на реда в Стамболийски, а в Селци патрул на РУ-Раковски заловил 68-годишен солидно почерпен водач.