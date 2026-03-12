Борис Бонев: Предлагаме София да придобие 900 дка държавни имоти

С тях ще се реши проблемът с частните имоти в междублоковите пространства, посочи лидерът на "Спаси София"

"Спаси София" предлага Столичната община да придобие 900 дка държавни имоти, които са с отпаднала необходимост и са пустеещи, за да може с тях да се реши проблемът с частните терени в междублокови пространства. Това обяви лидерът на партията Борис Бонев преди началото на днешната сесия на СОС.

Според него на тези терени първо трябва да се изгради нужната инфраструктура, а останалите площи да се използват за компенсация на собственици на частни имоти в междублокови пространства. Така градинките пред блоковете ще бъдат запазени като зелени площи, а собствениците на частни имоти обезщетени с други терени.

Той даде пример с един от внесените доклади, който касае придобиването на бивши казарми в "Обеля". Имотът би бил достатъчен, за да компенсира на 100% собствениците на частни имоти в междублокови пространства в целия район "Връбница". С друг доклад би се решил същият проблем в район "Младост".

"Надяваме се и на подкрепата на премиера Андрей Гюров - това би бил безпрецедент акт на подкрепа към София за решаването на един от най-големите проблеми на града - презастрояването", подчерта Бонев.

Андрей Зографски от "Спаси София" пък призова кмета Васил Терзиев да изпълни решението на СОС, с което му се дава мандат за преговори за получаване на инвестиционен заем от 200 млн. евро за покупка на нови превозни средства на градския транспорт.