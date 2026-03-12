Работник е с черепно-мозъчна травма след злополука в Русе

Мъж на 58 години е с черепно-мозъчна травма след трудова злополука в Русе, съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева.

Тя уточни, че инцидентът е възникнал около 13:50 часа вчера в производствен обект на „Топлофикация" в Русе, а сигналът е получен в оперативната дежурна част на Второ Районно управление около час и половина по-късно. Според първоначалната информация по време на извършване на ремонтни дейности върху 58-годишния работник, изпълняващ длъжността заварчик, е паднал метален елемент. В резултат на инцидента мъжът е получил тежка черепно-мозъчна травма и счупване в областта на рамото.

Пострадалият е откаран в университетската болница „Канев" в Русе с опасност за живота. От лечебното заведение съобщиха за БТА, че към момента той е настанен в отделението по неврохирургия и към момента е в стабилно състояние.

За изясняване на случая на място е изпратена дежурна оперативна група, извършен е оглед на местопроизшествие и е започната работа по установяването на причините и обстоятелствата, довели до инцидента. Случаят се разследва в хода на образувано досъдебно производство по описа на Второ Районно управление.

От Инспекция по труда съобщиха за БТА, че според тяхната проверка мъжът е имал трудов договор и е бил инструктиран.