Ограничено е преминаването в част от крайбрежната алея в Ахтопол

Ограничена за преминаване е част от крайбрежната алея в Ахтопол заради срутищни процеси, съобщиха от пресцентъра на Община Царево. Мярката е предприета с цел да се избегне рискът от инциденти в района. Подготвя се и преписка до Междуведомствената комисия по бедствия и аварии с искане за осигуряване на финансиране за обекта като авариен, допълват от общината.

От Община Царево уточняват, че е започнало проектиране на крайбрежна алея с предвидено отводняване на дъждовните и повърхностните води. Предстои одобряване на проекта от отговорните институции и издаване на разрешение за строеж. От Общината отбелязват, че при липса на приет държавен и общински бюджет за настоящата година администрацията може да извършва единствено проектиране за собствена сметка, но не и да пристъпи към възлагане на строителни дейности.

Засегнатата зона попада както в имот публична общинска собственост, така и в имот публична държавна собственост. По този повод се водят разговори с областния управител на Бургас за участие на държавата като страна.

През януари т.г. от Община Царево информираха за установена ерозия източно от крайбрежната алея в Ахтопол. След констатирането й бяха уведомени Министерството на регионалното развитие и благоустройството и областния управител на Бургас.