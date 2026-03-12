Още двама лекари с обвинения за смъртта на малкия Ангел от Белащица (Снимки)

Детето почина при стоматологична интервенция, досега към наказателна отговорност беше привлечен само анестезиологът д-р Пламен Мандев

Още двама лекари са с обвинения за смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица, който почина на 4 април м. г. след стоматологична интервенция в пловдивската клиника "Медикус алфа". Това съобщиха от прокуратурата в отговор на запитване от "24 часа".

До момента към наказателна отговорност беше привлечен само анестезиологът д-р Пламен Мандев. Сега с обвинение е и зъболекарката д-р Десислава Георджева, извършила стоматологичното лечение. Както и още един анестезиолог, чието име от прокуратурата не съобщават.

Обвинението на двамата специалисти по упойки е за причинена смърт при немарливо изпълнение на дейността. Стоматоложката пък ще отговаря за упражняването на професията "Лекар по дентална медицина" в нарушение на установения за това ред. На 3 май м.г. близки на починалото дете обсадиха жилището на анестезиолога доктор Пламен Мандев. Снимка: Мая Вакрилова

Според епикризата причината за смъртта на момчето е остър белодробен оток, остра лявокамерна сърдечна недостатъчност, състояния след обща анестезия и реанимация. Момчето имало кариеси и пулпити, а процедурата продължила часове, в които то било под упойка.

Месец след смъртта му десетки близки и приятели се събраха на протест пред клиниката. Полицаите на място свалиха шапки в знак на съпричастност с мъката на семейството, но успяха да се справят с недолостващите, напиращи да пробият кордона през тях и да нахлуят в клиниката. След това протестиращите се насочиха и към дома на д-р Мандев, като го призоваваха да излезе и да обясни какво се е случило. Разбираемо обаче, анестезиологът не рискува да се появи сред хората.

Точно месец по-късно Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на д-р Пламен Мандев, тъй като разследващите прецениха, че има достатъчно доказателства да се говори за лекарска грешка от негова страна. Анестезиологът беше привлечен към наказателна отговорност нарушение на общите правила за добра медицинска практика, като не е направил адекватна преценка на състоянието на пациента въз основа на историята на заболяването и симптомите и провел лечение, което не било нито безопасно, нито качествено - назначил по-голяма от необходимата доза на един от медикаментите. Междувременно му беше определена и мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 3000 лв. Хората искат съд за смъртта на Ангел Снимка: Мая Вакрилова

Д-р Десислава Георджева досега имаше само две глоби от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" - по 100 и 300 лв., но обжалва и Районният съд в Пловдив отмени по-голямата. Така единствената санкция за стоматоложката остава малко над 51 евро.

Амбулаторен лист от 10 януари 2025 г. показва, че Ангел е бил доведен при д-р Георджева за консултация заради множествени разрушения по зъбите, които били придружени от повишена чувствителност и болки. Детето отказвало да бъде лекувано по рутинните методи в кабинет и предвид големия обем от патология в комбинация с негативното поведение на момченцето, било взето решение лечението да се проведе в няколко етапа под обща анестезия. Входът на здравното заведение е отцепен от униформени. Снимка: Мая Вакрилова

Във фаталния ден на хоспитализацията анестезиологът д-р Мандев направил консултативен преглед. От болничната документация на детето става ясно, че други медицински специалисти, включително и педиатър, не са извършвали проверявали какво е състоянието му. Десислава Георджева взела решението да извърши интервенцията под обща анестезия, без да се консултира с неин колега със специалност по детски болести. По тази причина инспекторът от "Медицински надзор", който правил проверка на случая с починалото момче, приел, че зъболекарката е нарушила Закона за здравето, според който: "Като пациент всеки има право на: ..."достъпна и качествена здравна помощ", а без консултация с детски лекар не може да се говори за лечение по стандартите.

Проверяващите констатирали и второ нарушение в интервенцията. Д-р Десислава Георджева притежава дипломи за специалностите "Терапевтична стоматология", "Оперативно зъболечение и ендодонтия" и "Обща стоматология", но не и по "Детска дентална медицина". Няма и завършен квалификационен курс за лечение на деца под обща анестезия. Неоспоримо е обаче, че именно тя е извършила лечението на зъбите на Ангел. По този начин стоматоложката е нарушила наредба за утвърждаване на медицински стандарт в детската дентална медицина от ноември 2010-а, според която трябва да има такова образование.

На 2 юни 2025 г. зъболекарката се е сдобила с акт, като е подала писмени възражения в законовия срок, но те са били оставени без уважение като неоснователни. През септември ѝ било издадено и наказателно постановление, с което са били наложени двете глоби. Именно то е било обжалвано пред Районния съд.

"Понятието "качество" по смисъла на закона не се свежда единствено до техническото извършване на медицинската интервенция, а обхваща цялостния диагностично-лечебен процес, включително вземането на медицински решения при спазване на действащите медицински стандарти, добрата медицинска практика и принципа за минимизиране на риска за пациента", посочват в решението си магистратите. Те са на мнение, че прилагането на обща анестезия при лечението на малолетен пациент е дейност с повишена степен на риск и непременно изисква педиатрична оценка, а липсата на консултация с детски лекар е съществен пропуск. И тъй като безспорно д-р Георджева не се е консултирала с такъв специалист, съдиите потвърждават по-малката глоба, която е в минималния размер, предвиден по закон.