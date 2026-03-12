5121 зрелостници ще положат матура по БЕЛ в Пловдив и областта

Изпитът е на 20 май, най-много ученици са заявили желание второто им ДЗИ да е по английски език

5121 дванадесетокласници от 77 училища са подали заявление за матура по български език и литература в Пловдив и областта за предстоящата сесия през май-юни, съобщиха от Регионалното управление по образованието. Зрелостниците, които ще правят второто ДЗИ, са 5051. Учениците, подали заявление за трета матура, която е по желание, са 450. Матурата по БЕЛ ще се проведе на 20-ти, а втората е на 22 май. Матурите по желание ще са от 26 май до 2 юни. Общият брой на училищата, в които ще се проведат изпитите, са 77. Най-много ученици са изявили желание втората им матура да е по английски. Те са 1206, а по предприемачество са 145. По философия матура ще правят 120 деца, а по изобразително изкуство нито един зрелостник не е заявил желание.

От Регионалното управление на образованието съобщиха още, че Националното външно оценяване за четвъртокласниците по български език и литература е на 3 юни, а по математика на следващия ден. Учениците, които ще положат изпита, са 5955 и те са разпределени в 519 зали на 150 училища в Пловдив и областта.

Изпитът за седмокласните ще е на 17 юни по БЕЛ, а по математика на 19. 5636 ученици ще положат матурата и те са разпределени в 473 зали. За десетокласниците външното оценяване е на същите дати като за седмокласниците. На този изпит ще се явят 5802 ученици.