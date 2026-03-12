Задържаха 68-годишен с ограничителна заповед, залял с бензин и запалил къщата на бившата си съпруга в Лом

68-годишен е задържан за палеж на имота на бившата си съпруга в крайдунавския град.

На 11.03.2026 г. около 18,25 ч. в ОДЧ на РУ Лом постъпил сигнал от 68-годишна ломска жителка, която съобщила, че забелязала бившия си съпруг пред имота си в град Лом. По данни на потърпевшата, 68-годишният й мъж бил с издадена и влязла в сила заповед за незабавна защита от Районен съд - Лом.

Мъжът носил със себе си туба със запалителна течност, с която залял и запалил входната врата на имота и врата на къщата й, след което се отдалечил. Огънят бил загасен от случайно преминаващи хора. При пожара частично обгорели двете врати на имота. След сигнала местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група на Районно управление – Лом, която извършила оглед.

При проведените оперативно-издирвателни мероприятия служители на РУ Лом установили извършителя в ломския квартал „Стадиона". С полицейска заповед му е наложено задържане до 24 часа. Нанесените щети са в процес на изясняване.