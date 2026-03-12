49-годишен остава в ареста за кражба и палеж в Монтана

49-годишен монтански жител е задържан в Районно управление – Монтана, след като извършил кражба от апартамент в град Монтана и запалил автомобила на 73-годишната собственичка.

През лятото на м.г. в Районното управление постъпила жалба от възрастна жителка, която съобщила за кражба на пари, мобилен телефон и ключ за лекия й автомобил, извършена от жилището й в ж.к. „Младост". Няколко месеца по-късно лекият автомобил бил противозаконно отнет и намерен паркиран на съседна улица с прерязани гуми, срязани обезопасителни колани и интервенция по двигателя. В края на февруари т.г. отново бил откраднат същия автомобил „Фолксваген Поло", а вчера той бе намерен напълно опожарен в района на язовир „Чернила" край град Монтана.

В резултат на проведените множество оперативно-издирвателни мероприятия криминалисти от Районно управление – Монтана установили извършителя – мъж, на 49 г., от областния град. Той предал част от откраднатите вещи от апартамента и лекия автомобил. С полицейска заповед му е наложено задържане до 24 часа. Работата по случая продължава под наблюдението на Районна прокуратура – град Монтана.