Запрянов и гръцкият му колега единодушни: Трябва да работим за отбранителни иновации

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и гръцкият му колега Никос Дендиас са единодушни, че страните ни трябва да работят съвместно в областта на отбранителните иновации.

Това стана ясно на брифинг след тяхната среща. Дендиас е у нас на работно помещение по покана на министър Запрянов.

"Използваме това посещение като 2 страни-членки на НАТО и ЕС, и добри съседи, за да обсъдим някои от предизвикателствата пред сигурността и отбраната в нашия регион, и за да направим преглед на плана за двустранно сътрудничество в областта на отбраната, където си сътрудничим много активно", каза Запрянов.

"Констатирахме, че сме сериозно загрижени от все още продължаващата война на Русия в Украйна, която продължава да дестабилизира ситуацията и в Европа. И по линия на НАТО, и по линия на ЕС, подпомагаме Украйна в нейната борба за независимост и справяне с предизвикателствата на тази война", заяви военният министър.

"И операцията, която провеждат Израел и САЩ в Иран, доведе до дестабилизация близо до нашия район. Непровокираните с нищо атаки на Иран срещу Кипър, като страна от ЕС и два пъти срещу Турция, предизвикват сериозна загриженост. Благодарен съм, че на моята молба Гърция да помогне в засилването на охраната на въздушното пространство на България и ангажиране на батареята "Пейтриът " за борба с балистични ракети, намери много бърз отклик", каза още той.

Съгласно инициативата на ЕС за подобряване на свързаността между европейските държави, използването и с двойно предназначение за военна мобилност и за подобряване на икономическата свързаност, България, Гърция и Румъния имат общи проекти, обясни Запрянов.

"Обединихме се около разбирането, че независимо, че министерствата на транспорта са водещи в тази дейност, министрите на отбраната трябва по-активно да се включим, за да ускорим процесите по проектирането, създаването на проектите и тяхната защита на европейско ниво за финансиране", допълни той.

Специално внимание по време на срещата си двамата министри обърнали на използването на механизма SAFE.

"В областта на иновациите има широко поле за развитие и разширяване на нашето сътрудничество в областта, най-вече, на отбранителните иновации", съобщи Запрянов.

"Два пъти бях в София като външен министър, сега съм тук като отбранителен. И времето ме посреща гостоприемно, което явно е показателно и за нашите отношения. Както знаете, отдаваме голямо значение за отношенията в рамките на ЕС. Със солунския дневен ред играхме основна роля в интеграцията на България в Евросъюза. За нас е радост да си сътрудничим и в областта на отбраната. За нас беше задължение да се отзовем на молбата ви за подкрепа, вследствие на заплахите от конфликта в Иран", заяви Дендиас.

"Горд съм, че гръцка батарея покрива голяма част от пространството над България от ракетни атаки и двойка F-16 защитава цялото ви въздушно пространство от въздушни атаки. Изпратих и двама офицери, които да координират действията. Говорихме за мобилността, която е в компетенциите на министерствата на транспорта, но се отнася пряко и към тези на отбраната", каза той.

"Има 2 писма, които носят моя подпис: за разширяването на тръбопроводите и за разширяване на за военна техника . Правим каквото е по силите ни, за да координираме сътрудничеството си и с румънските си колеги, за да може да стане възможно най-скоро", обясни Дендиас.

Механизмът SAFE се нуждае от реформа, с оглед на създаването на SAFE 2, категоричен бе гръцкият военен министър.

"В Гърция провеждане реформа, наречена "Дневен ред 2030 г.", която е свързана с цялостна реформа на отбранителните ни способности. Част от нея е създаването на антидронната система "Кентавър", която вече сме развили в Червено море и над Кипър. Интересува ни сътрудничеството с българската иновационна екосистема, сътрудничеството ни може да допринесе и за България, и за Гърция, и за Европа", каза още той.