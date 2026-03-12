ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Решение на Съдът на ЕС задължи страните, включител...

Разследват убийство на мъж в с. Богданлия

3512
Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се разследва умишлено убийство, извършено с особена жестокост.

На 11.03.2026 г. на телефон за спешни случаи 112 постъпил сигнал от жена, която съобщила, че открила съпруга си лежащ на пода окървавен, съобщават от прокуратурата.

Незабавно на местопроизшествието в с. Богданлия, община Елин Пелин, бил изпратен полицейски екип.

При оглед на къща в спално помещение на втория етаж бил открит 52-годишният К.В. в безпомощно състояние. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган.

Полиция

