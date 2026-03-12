Мъж се прави на полицай, държи 102 патрона различен калибър

На 11.03.2026 г., от полицейски служители на Второ РУ в Стара Загора е проведена специализирана полицейска операция, съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР. В нейния ход хода е задържан 38-годишен мъж. В жилището му в Стара Загора са намерени и иззети боен патрон, неустановено количество белезникаво кристалообразно вещество, наподобяващо метамфетамин, две шишета, буркан и кутийка в които имало течност, за които предстои изготвянето на експертиза. Намерени са още тениска с надписи "police" и "специализирани полицейски сили", зимна полицейска шапка с емблема и надпис "police" и други инструменти и вещи.

С постановление на Районна прокуратура - Стара Загора от Второ-РУ е възложено на служители от РУ-Гълъбово извършване на процесуално следствени действия в дома на мъжа в град Гълъбово. Там са намерени и иззети 102 патрона, различен калибър, газов пистолет и други вещи. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.