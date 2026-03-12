Иван Кирилов: ФТР"Подкрепа" не подкрепя само 5% увеличение на заплатите в градския транспорт

Днес стана ясна предизборната пародийна договорка между кмета на София, служебното правителство и КНСБ. След като преди 2 седмици тук бях обиждан, че ще правя протести по време на предизборната кампания, днес се оказа нещо друго.

През изминалите 2 седмици колегите от КНСБ хвърляха някакви димки с протести във Варна, Русе и София. И днес изненадващо за нас лъсна тяхната договорка, повикани в 9 ч сутринта от министъра на финансите, да ни уведомят, че ще бъдат отпуснати 5,6 милиона евро за увеличение на заплатите на служителите в градския транспорт с 5%. Това заяви на брифинг общинският съветник от БСП Иван Кирилов, който е и председател на ФТР "Подкрепа".

"Никой от работниците не споделя това им намерение - да се увеличат заплатите с 50-60 евро. Напротив, всички са бесни. Едва ли ще се стигне до подписване на някакво споразумение, защото тези, които представляваме, не искат да бъдат унижавани с 50 евро. Нещата няма да се случат по този начин. Ще ги оставя да дишат малко. Има предизборна кампания, да не ни обвиняват във всички неземни политически грехове, но след предизборната кампания ще има яка битка и ще ядат много бой", закани се Кирилов.

Той обясни, че преди днешната среща в Министерския съвет, е имало разговори между транспортните синдикати по-рано през годината, на които е обсъждано да се иска 200 евро увеличение на заплатите на работниците.

Кирилов изложи същите аргументи и в залата на СОС. Това накара кметът Васил Терзиев да вземе думата и да го попита в какво качество говори - като синдикалист или като общински съветник. Терзиев го обвини в "откровени лъжи" и подчерта, че не е участвал в никакви договорки.

"Искам всички да получават високи заплати, но трябва да кажем и от къде ще дойдат средствата. Не може само да искаме. Не ги берем по дърветата парите. На единствената ни среща с транспортните синдикати се обединихме около извода, че трябва да разчитаме на държавата, защото имаме дупка в транспорта, която първо трябва да запълним, за да не стигнем до там да режем линии и персонал", заяви Терзиев.