Ученици от ПГИУ „Елиас Канети" представиха иновативни бизнес идеи пред министъра на образованието и кмета на Русе

Министърът на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов, кметът на община Русе Пенчо Милков и началникът на Регионално управление на образованието – Русе д-р Росица Георгиева посетиха Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети" – Русе. Те се срещнаха с директора Тодор Йорданов и се запознаха с част от иновативните образователни практики, които се прилагат в гимназията.

По време на посещението ученици представиха свои проекти, разработени в процеса на обучение чрез практика, предприемачество и работа в учебни предприятия.

Дванадесетокласникът Мирослав Стефанов представи своя проект за „Най-добра бизнес идея", разработен чрез подхода „учене чрез правене". В проекта са включени елементи на виртуално преживяване и игровизация, които създават интерактивна среда за усвояване на предприемачески умения.

Ученици от XI клас демонстрираха работата си по предмета „Оперативно счетоводство", а Ивайла Михайлова и Емануила Славова представиха своята разработка за модерни мебели за градска среда – иновативна пейка с външно захранване и съвременен дизайн, предназначена за обществени пространства и паркове.

Гостите посетиха и STEM кабинета на училището и част от реновираните учебни стаи, които създават модерна и вдъхновяваща образователна среда.

„Впечатлен съм от начина, по който възпитаниците на ПГИУ „Елиас Канети" представят иновативните проекти. Когато образованието е свързано с практика и предприемачество, то дава много по-силна основа за бъдещата реализация на младите хора", каза министър Игнатов.

Според кмета Пенчо Милков подобни инициативи показват потенциала на подрастващите. „Гордея се с младите хора на Русе. Техните идеи показват, че образованието се развива в крак с новите технологии и потребностите. Община Русе ще продължи да подкрепя училищата, които развиват таланта и предприемаческия дух на учениците", подчерта той.

Началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева отбеляза, че професионалните гимназии в региона имат ключова роля за подготовката на млади специалисти и за развитието на модерно образование, ориентирано към потребностите на икономиката.

Според директора на гимназията Тодор Йорданов целта е учениците да придобиват не само знания, но и умения, които да им помогнат успешно да се реализират в съвременната икономическа среда.