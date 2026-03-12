БСП ще бойкотират приемането на участието на България в Съвета за мир на Тръмп

За БСП мирът е основна ценност. Затова днес ще саботираме заседанието на комисията по външна политика от името на парламентарната група. Участието в подобни формати, в подобен съвет за мир, не е начинът, по който да бъде постигнат мирът в световен мащаб.

Това заяви депутатът и лидер на младежкото БСП Габриел Вълков в кулоарите на парламента. На заседание на комисията по външна политика днес трябва да се гласува ратификацията на участието на България в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Искането подписания от Росен Желязков договор за участие да бъде приет е на лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Всеки ден умират хора във войната в Иран, и на други места. Това е голям проблем не само заради хората, но засяга и лично България и гражданите. Цените на петрола растат ежедневно, тези цени и транспортните разходи, които това коства, вдигат цената на всяка стока и услуга по света. Това засяга най-уязвимите групи в света, затова страдат всички граждани на света. Участието в такива съвети за мир, които ни се предлагат, не е решение на този проблем", категоричен бе Вълков.

"Не може едно служебно правителство, и парламент, който ще бъде разпуснат след седмица, да взима геополитически завой за държавата. Това беше позицията на БСП от самото начало, това продължава да бъде нашата позиция. Не може парламент с изчерпан мандат и ниско обществено доверие да взима геополитически завой в последната минута. Това беше и позицията на ГЕРБ, но очевидно тя се промени в последния момент", каза още депутатът.

"Спешно свикват комисия, не събраха кворум заради БСП - аз и колегата Иван Петров не се регистрирахме, няма да съберат кворум и след заседанието на парламента, когато отново има свикана комисия. За 1 човек нямаше кворум при първия опит и благодарение на БСП такова нещо няма да се ратифицира от този парламент", допълни Вълков.