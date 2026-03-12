46-годишен мъж от Добрич изхвърли пакет дрога през прозореца на колата си, докато бяга от полицията

46-годишен мъж от Добрич е привлечен като обвиняем от Окръжната прокуратура в града за това, че държал без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество с цел разпространение, като престъплението е извършено в условията на опасен рецидив. С постановление на наблюдаващ прокурор, Д.К. е оставен в ареста за срок до 72 часа с оглед довеждането му в съда за определяне на мярка за неотклонение.

Мъжът е задържан на 10 март 2026 година при специализирана операция, реализирана от служители на ГДБОП при МВР. Д.К. се придвижвал в посока към град Добрич с таксиметров автомобил, като полицейските служители имали информация, че носи със себе си наркотични вещества.

В село, близо до Добрич, е направен опит автомобилът да бъде спрян от полицейски служители. Вместо да се съобрази с подадения сигнал, превозното средство продължило движението си. През стъклото на колата Д.К. изхвърлил предмет, който е установен като пакет, съдържащ прахообразно вещество. Направеният полеви тест показал, че е високорисково наркотично вещество със значително количество. Назначена е експертиза за изясняване на точното количество и вида на забранената субстанция.

Обвиняемият е добре известен на органите на реда и е многократно осъждан за различни престъпления, като през 2025 година е изтърпял последното наложено му наказание „Лишаване от свобода". Предстои в Окръжния съд в Добрич да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".