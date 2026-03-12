Хванаха пиян с 2,81 промила на мотоциклет край Добрич без да има книжка

Неправоспособен надува мотоциклет в добричко село с 2,81 промила алкохол, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 11 март, около 18:30 часа в с. Попгруево е спрян за проверка мотоциклет, управляван от неправоспособен мъж. При извършената проверка на водача за употреба на алкохол цифровата индикация отчита 2,81 промила.

Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Пак на 11 март, около 15:30 часа в град Каварна при проверка на микробус "Фиат" тестът на водача за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за амфетамин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.