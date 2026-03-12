Само 36 % от българите ползват електронни административни услуги

През 2025 г. 71,9 на сто от икономически активните жители на страните от Европейския съюз, на възраст между 16 и 74 години, са използвали през предходните 12 месеца електронни портали или онлайн приложения, поддържани от държавни или общински институции. Това сочат данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта ѝ. Това представлява увеличение от 1,9 процентни пункта спрямо 2024 г. (70 на сто) и с 4,3 процентни пункта в сравнение с 2022 г., когато е започнало събирането на данни.

Най-голям дял на потребителите, ползвали електронни административни услуги, е регистриран в Дания (98 на сто от хората са използвали сайтове или приложения на държави органи), следвана от Нидерландия (96,2 на сто), Финландия (96,1 на сто) и Швеция (96 на сто).

На другия полюс са Румъния (24,1 на сто), България (36 на сто) и Италия (57,7 на сто), при които е отчетен най-нисък дял на потребителите, ползвали електронни административни услуги.

България остава на предпоследно място по този показател в Евросъюза и през миналата година, въпреки че данните показват ръст от 4,2 процентни пункта спрямо 2024 година (31,8 на сто) и увеличение от 6,3 пр. п. спрямо 2023 г. (29,7 на сто).

Най-използваните електронни административни услуги през 2025 г. (44,2 на сто) са били свързани с достъп до информация, касаеща социални помощи, със закони и с други форми на държавна подкрепа. Това представлява ръст от 0,2 процентни пункта спрямо 2024 г.

Около 41,3 на сто от ползвателите на електронни административни услуги са ги използвали, за да получат достъп до лична информация - ръст от около 1,3 процентни пункта спрямо 2024 г.

38,2 на сто от ползвателите на електронни административни услуги са ги използвали, за да подадат онлайн своите данъчни декларации през 2025 година, което представлява ръст с около 3,2 процентни пункта спрямо 2024 г.

Малка част от ползвателите (5,7 на сто) са използвали електронните административни услуги за отправяне на друг вид искове или жалби. Това представлява ръст от приблизително 0,4 процентни пункта спрямо предходната 2024 година.