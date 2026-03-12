Задържаха мъж, заплашил баща си с думите "отдавна трябваше да те убия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, отправил закана за убийство към възрастния си баща

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж за това, че се заканил на 73-годишния си баща, съобщават от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10.03.2026 г. в гр. София, обвиняемият В.В. се заканил на П.П. с убийство, като му казал: „Ще разбия вратата и пак ще те убия", „Отдавна трябваше да те убия", „Тази вечер ви приключвам. Заключвам ви, паля къщата и ви приключвам". Заканването възбудило основателен страх за осъществяването му у възрастния мъж и той подал сигнал в полицията. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

С постановление на прокурор В.В. е бил задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.