https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22456828 www.24chasa.bg

За ден 19 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 7 - за наркотици

Дрегер. СНИМКА: Архив

В рамките на изминалия ден с а установени общо 19 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 11 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират седем, също седем са отказалите тестване, съобщиха от полицията.

18837 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 21844 водачи и пътници. Съставени са 5684 фиша и 549 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

