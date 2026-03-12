ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Героят на "Реал": Това бе най-добрият ми мач

Две жени и мъж пострадаха при сбиване в Стара Загора, полицията издирва нападателя

бой СНИМКА: PIXABAY

Мъж на 38 години и две жени на 45 и 48 години са пострадали при сбиване в старозагорския квартал „Лозенец". Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР.

Оттам уточняват, че пострадалите са транспортирани в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора.

Мъжът е получил нараняване на главата и е транспортиран за лечение в болница в Пловдив. Двете пострадали жени са с различни леки наранявания и са освободени.

От МВР уточняват, че вчера малко преди 19:30 часа във Второ Районно управление-Стара Загора е получен сигнал за сбиването. На място са изпратени полицейски служители. Когато пристигат на място, участниците в инцидента са се разпръснали. От проведени беседи с пострадалите е установено, че в сбиването са участвали 36-годишен мъж, 33-годишен мъж и 43-годишен мъж.

Към момента 36-годишният мъж, който е нанесъл удари по мъжа и жените, които са пострадали при инцидента, не е установен.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

