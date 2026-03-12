Бойко Борисов: ГЕРБ ще подкрепи в СОС искането на Терзиев за държавните имоти (Видео)

ГЕРБ ще подкрепи днес в СОС искането на кмета Терзиев държавата да прехвърли на общината безвъзмездно определени държавни имоти. Ще го направим, защото сме последователна партия и наши правителства също са прехвърляли имоти на общините. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

В същото време обаче много стриктно ще следим въпросните имоти да не се превърнат в небостъргачи или да бъдат заграбени, посочи още той.

В същото време няма как да не напомня, че когато кабинетът Желязков" предложи подобна мярка за имоти с отпаднала необходимост, ППДБ ни обвиниха, че тези имоти щели да бъдат откраднати, допълни Бойко Борисов.

За пореден път ние ще гласуваме тази точка, защото е в интерес на София и тези имоти могат да станат паркове, спортни зали, обществени сгради и т.н, завърши той.