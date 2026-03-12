ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Героят на "Реал": Това бе най-добрият ми мач

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22456941 www.24chasa.bg

Бойко Борисов: ГЕРБ ще подкрепи в СОС искането на Терзиев за държавните имоти (Видео)

4580
Бойко Борисов Кадър: Фейсбук/ Boyko Borissov

ГЕРБ ще подкрепи днес в СОС искането на кмета Терзиев държавата да прехвърли на общината безвъзмездно определени държавни имоти. Ще го направим, защото сме последователна партия и наши правителства също са прехвърляли имоти на общините. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

В същото време обаче много стриктно ще следим въпросните имоти да не се превърнат в небостъргачи или да бъдат заграбени, посочи още той. 

В същото време няма как да не напомня, че когато кабинетът Желязков" предложи подобна мярка за имоти с отпаднала необходимост, ППДБ ни обвиниха, че тези имоти щели да бъдат откраднати, допълни Бойко Борисов.

За пореден път ние ще гласуваме тази точка, защото е в интерес на София и тези имоти могат да станат паркове, спортни зали, обществени сгради и т.н, завърши той.

Бойко Борисов Кадър: Фейсбук/ Boyko Borissov

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание