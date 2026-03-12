ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Героят на "Реал": Това бе най-добрият ми мач

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22457006 www.24chasa.bg

Заради войната може да няма изборни секции в страните в Близкия изток

Елица Чупарова

[email protected]

2556
Росица Матева СНИМКА: Велислав Николов
  • Над 6,6 млн. са избирателите по предварителните списъци
  • Досега да гласуват извън страната са поискали 16 044 българи
  • Не могат да се правят промени в съставите на секционните комисии, след като бъдат назначени

Заради военния конфликт в Близкия изток може и да няма изборни секции в Израел, Кувейт, Ливан, Обединените арабски емирства и т.н. Това стана ясно на брифинг на Централната избирателна комисия.

Говорителката на ЦИК Росица Матева обясни, че са получили писмо от Министерството на външните работи, в което е заявено, че в Близкия изток не е целесъобразно да се образуват секции за изборите на 19 април. Могат да бъдат подавани заявления за гласуване там, но тепърва ЦИК ще вземе решение дали да открие секции в региона на войната.

Матева каза още, че има постъпило искане от посолството в Бразилия и за там да могат да се подават заявления - нещо, което в момента избирателите в страната не могат да правят, отново заради "нецелесъобразност".

Според данните на дирекция ГРАО избирателите, които могат да гласуват на 19 април по предварителни списъци са 6 641 768. Получените към този момент заявления за гласуване извън страната пък са 16 044. Срокът за подаването им изтича на 24 март, обясни Росица Матева.

До 14 март могат да се правят промени в имената и съставите на коалициите, регистрирани за изборите, а до 17 март - да се регистрират кандидатските листи пред РИК. На 18 март ще бъде изтеглен жребият с поредни номера, с които партиите ще бъдат вписани в бюлетината.

Отново до 14 март ще се провеждат консултациите по населени места за съставите на секционните комисии, а до 24 март те трябва да бъдат назначени. С решение на ЦИК този път промени в съставите на комисиите не могат да се правят, след като членовете на СИК бъдат назначени.

Росица Матева СНИМКА: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание