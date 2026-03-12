Заради войната може да няма изборни секции в страните в Близкия изток

Над 6,6 млн. са избирателите по предварителните списъци

Досега да гласуват извън страната са поискали 16 044 българи

Не могат да се правят промени в съставите на секционните комисии, след като бъдат назначени

Заради военния конфликт в Близкия изток може и да няма изборни секции в Израел, Кувейт, Ливан, Обединените арабски емирства и т.н. Това стана ясно на брифинг на Централната избирателна комисия.

Говорителката на ЦИК Росица Матева обясни, че са получили писмо от Министерството на външните работи, в което е заявено, че в Близкия изток не е целесъобразно да се образуват секции за изборите на 19 април. Могат да бъдат подавани заявления за гласуване там, но тепърва ЦИК ще вземе решение дали да открие секции в региона на войната.

Матева каза още, че има постъпило искане от посолството в Бразилия и за там да могат да се подават заявления - нещо, което в момента избирателите в страната не могат да правят, отново заради "нецелесъобразност".

Според данните на дирекция ГРАО избирателите, които могат да гласуват на 19 април по предварителни списъци са 6 641 768. Получените към този момент заявления за гласуване извън страната пък са 16 044. Срокът за подаването им изтича на 24 март, обясни Росица Матева.

До 14 март могат да се правят промени в имената и съставите на коалициите, регистрирани за изборите, а до 17 март - да се регистрират кандидатските листи пред РИК. На 18 март ще бъде изтеглен жребият с поредни номера, с които партиите ще бъдат вписани в бюлетината.

Отново до 14 март ще се провеждат консултациите по населени места за съставите на секционните комисии, а до 24 март те трябва да бъдат назначени. С решение на ЦИК този път промени в съставите на комисиите не могат да се правят, след като членовете на СИК бъдат назначени.