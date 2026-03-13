Министър Дечев смени и тримата зам. директори на СДВР

И тримата заместник директори на СДВР бяха сменени със заповед на вътрешния министър Емил Дечев, научи "24 часа". Това са Мирослав Данаилов, Добромир Брешков и Лъчезар Колев. На техните места сядат Николай Пелтеков, Кристиан Тонев и Емилиян Петков.

Това е първа рокада на ниво зам. директори. Министър Дечев вече смени 23-ма шефове на ОД на МВР. Един от петимата, запазили постовете си, е именно шефът на СДВР Любомир Николов.

Мотиви за рокадите не се съобщават. Лъчезар Колев, който до 2025 година бе шеф на отдел „Специализирани полицейски сили" СДВР година по-рано написа пост във фейсбук профила си с призив полицаите да излязат на демонстрация с искане Калин Стоянов да остане на поста вътрешен министър в проваления служебен кабинет на Горица Кожарева. Президентът (2017-2026 г.) Румен Радев обаче поиска от нея да смени Стоянов, а тя отказа. Така Димитър Главчев получи втори мандат като служебен премиер, а Колев се издигна до зам. шеф на СДВР при вътрешния министър Даниел Митов. Няколко пъти сегашният вътрешен министър Емил Дечев посочваше, че не е доволен от полицейските действия при протестите срещу кабинета на Росен Желязков. Колев отговаряше за дейността на "Охранителна полиция" в СДВР. На негово място ще застане Емилиян Петков, който досега бе шеф на Специализираните полицейски сили.

Мирослав Данаилов бе зам. директор на СДВР от 2023 г. Назначи го Калин Стоянов. Данаилов на няколко пъти бе нападан от бившия вътрешен министър Иван Демерджиев, който го наричаше "Миро Тигъра" и казваше, че има връзка с Паскал. Данаилов публично е признавал, че е в приятелски отношения с Паскал, но Дойчев, собственик на верига фитнеси, а не обвинения по аферата в митниците Никола Николов, чийто прякор е Паскал. Данаилов отговаряше за Криминална полиция, която имаше добри резултати. Министър Дечев обаче е критикувал дейността на полицията по двете атаки срещу кмета на с. Бистрица Самуил Попов. Първо през юли миналата година двама маскирани мъже с бухалки нахлуват в сградата на кметството да го търсят. Попов обаче не е там. На 16 февруари кметът стана жертва на второ посегателство. Тогава неизвестни запалиха автомобила му и входната врата на къщата му. Полицията задържа няколко души, но те не получиха обвинения. На мястото на Данаилов ще застане Николай Пелтеков, който досега оглавяваше сектора за борба с автокражбите в СДВР.

Добромир Брешков пък бе зам. директор на СДВР по линия на "Икономическа полиция". Той е бивш шеф на отдела, а стана зам. шеф на столичната полиция при Атанас Илков. На негово място е назначен досегашният шеф на столичното 4-о РУ Кристиан Тонев.

Данаилов, Брешков и Колев отиват в звеното за подпомагане към вътрешния министър.