Служител на ГДБОП поискал подкуп, за да не изпрати преписка на прокуратурата

Софийски градски съд потвърди наложената от първата инстанция мярка за неотклонение "задържане под стража" за Адриян Гълъбов, служител на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност". Делото бе образувано по жалба за изменение на мярката в по-лека. Мъжът бе задържан за подкуп преди седмица, съобщава БТА.

Според съдебния състав няма опасност обвиняемият да се укрие, но може да извърши престъпление, като според съда би могъл да въздейства на свидетели по отношение промяна на показанията им. По време на делото стана известно, че мъжът е поискал подкуп, за да не се изпраща преписка в прокуратурата.

На 5 март служителят на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП бе задържан за злоупотреба със служебно положение. Той е постъпил на работа в главната дирекция през 2024 г. В проверката и задържането са участвали служители от дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР и от ГДБОП.