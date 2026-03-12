Министър Адемов пита пенсионери: Казват ли ви как да гласувате?

"Събират ли ви личните карти преди избори и казват ли ви как да гласувате?", попита социалният министър Хасан Адемов живеещите в Дома за стари хора "Света Петка" в Благоевград. Той им обясни, че настаняването им в социалната услуга не зависи от партии, нито от това за кого хората ще гласуват, а само от това дали имат нужда от настаняване. Увери ги, че и никой няма да ги изгони, ако гласуват по съвест. "Бъдете честни. Не искам да се докарвате пред персонала. През годините се е случвало, не в този дом, да има злоупотреби", подкани ги той. Хората обаче бяха категорични, че никой не ги агитира как да гласуват и че "всеки си има глава на раменете". Със същите въпроси дали има оказван натиск преди избори Адемов се обърна и към персонала на Дома, но и от тях получи отрицателен отговор. Допълни, че лично е проверил протоколите за гласуване на живеещите в Дома от последните избори и няма данни за контролиран вот. „Тук хората са гласували свободно, но имаме данни, че не навсякъде е така", допълни той.

„За никого не е тайна, че социалната система се използва за контролиран вот. Вече имаме конкретни сигнали за опити за влияние над уязвими групи с инструменти на социалната система. Ще вземем сериозни мерки", категоричен бе министърът на труда и социалната политика. Един от сигналите е именно за ръководител на социална служба от община в региона, който привиквал социално слаби лица, лични асистенти и домашни помощници и им давал указания как да гласуват, а след това участвал в събрание за номиниране на кандидат-депутат. „Призовавам всички български граждани, които имат информация за подобни случаи, да информират и сигнализират ръководството на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта, защото има злоупотреби и с нейни проекти. Например: „Ще ви включим в програми за заетост, ако гласувате по определен начин". Сигналите са за опити за контролиран вот", допълни Адемов.

Той допълни, че тези практики не са нови, но сега има твърда решимост МТСП да ги спре.

В Благоевград социалният министър се срещна с кмета Методи Байкушев, като като акцент в разговора бе поставен върху развитието на социалните услуги, които нареждат Благоевград сред водещите общини в страната в сферата на социалната подкрепа. Двете страни обсъдиха и възможностите за партньорство между местната и държавната власт за осигуряването на по-добра грижа за хората.

Министърът се срещна и със структурите на МТСП в Югозападния район за планиране, за да им даде ясни насоки за нулева толерантност към използването на социалната система за контролиран и корпоративен вот. Това е поредната среща на Адемов и екипа му в шестте района за планиране, като до началото на предизборната кампания ще бъдат обиколени всички.

„След като приключим проверките и посещенията в регионите, ще започнем с изненадващи проверки, за да можем да превантираме контролирането на вота на българските избиратели", допълни той.

Министър Адемов категорично заяви пред служителите на МТСП, че ще бъдат защитени при опит да им бъде оказван натиск да влияят на избирателите.

„Те ще бъдат защитени. Но ако позволят да бъдат подвластни на един или друг местен авторитет, на политически лидери или на когото и да било, ще бъдем абсолютно безпристрастни и безкомпромисни", допълни Адемов.

Министърът се спря и на възможностите за подкрепа на най-уязвимите. В началото на следващата седмица започва раздаване на пакети с 11 хранителни продукти за най-уязвимите. Преди ден правителството взе решение за отпускане на великденски надбавки за над 1 600 000 пенсионери.

Той подкрепи инициативата великденските и коледните надбавки да бъдат регламентирани в закон и припомни, че внесеният в парламента законопрект е разработен от експертите в МТСП по инициатива на председателя на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание.

„Така веднъж завинаги предизборното, предколедното и предвеликденското наддаване на политически партии и лидери за разпределяне на публични средства ще приключи", каза Адемов. Той поясни, че с предложените текстове кръгът на хората, които ще получават тези надбавки, се разширява и ще включва не само пенсионери, но и хора с увреждания, хора в затруднена ситуация, самотни родители и др.