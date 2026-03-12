СОС реши: Бонус точката за посещение на ясла отпада от 2028 г., а не от догодина

Бонус точката, която дава посещението на ясла при кандидатстване за прием в детска градина в София ще отпадне от 2028 г., а не както предлагаше общинското ръководство от 2027 г. Това стана ясно на заседанието на СОС.

"Тази точка е дискриминационна, защото се ползва за прием в конкретна детска градина, а не за всички детски градини. Така една част от родителите ще бъдат ощетени, защото няма да имат равен шанс с другите, чийто деца са били приети в общинска ясла или са си платили за посещение на частна. Опитахме се да се противопоставим на това", коментира зам.-кметът по образование, спорт и младежки дейности на столицата Десислава Желязкова.

Тя добави, че предложените промени са били одобрени от всички комисии към СОС и от всички политически сили, но неясно защо в зала е била направена тази промяна.

Желязкова добави, че в момента в столицата най-голям е недостигът на места именно за ясла. Недостиг за детски градини почти нямало, имало такъв само за конкретни детски заведения.

Тя каза, че има детски градини, за които деца с 16 точки отиват на жребий, което не е приемливо.

Иначе СОС одобри другите предложения за промени, с които се изравнява тежестта на постоянния и настоящ адрес. Тази промяна е с цел родителите, които живеят под наем да бъдат равнопоставени с тези, които притежават собствен имот.

Освен това при прием в детска градина родителите и директорите вече ще сключват споразумение. В него ще бъде посочено работното време на детската градина, забрана да се искат средства от родителите извън таксите за допълнителни образователни дейности, екскурзии и др.